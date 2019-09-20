В Белоруссии не увидели причин для ажиотажа вокруг интеграции с Россией

Ажиотаж вокруг программы интеграции России и Белоруссии возник «на пустом месте», считают в МИД республики. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, передает агентство БЕЛТА.

По его словам, находящаяся в разработке программа лишь ставит своей целью реализацию положений подписанного 20 лет назад Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. «Именно в этом заложен смысл документа», — отметил Глаз, добавив, что программа не содержит никаких положений, которые могли бы выходить за рамки того договора.

В связи с этим представитель белорусского МИД отметил, что оснований для возникшего ажиотажа нет.

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16 сентября «Коммерсантъ» опубликовал статью, в которой говорится, что программа экономической интеграции между Россией и Белоруссией будет настолько высокой, что с 2022 года можно будет говорить о появлении нового конфедеративного государства.

Там также сказано, что страны планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим и унифицировать учет собственности к 2021 году. Кроме того, речь идет о формировании единых соцгарантий, объединении банковского надзора (однако он будет работать с двумя центробанками), создании единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулировании отраслей.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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