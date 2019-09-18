Названы возможные сроки утверждения плана интеграции России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран уже до 8 декабря 2019 года. Об этом РИА Новости сообщил белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

По словам дипломата, до 1 ноября будут разработаны дорожные карты по разным направлениям, всего проект предусматривает 31 карту. «Мы будем проводить единую промышленную и научную политику. <...> Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — сказал Семашко.

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16 сентября «Коммерсантъ» опубликовал статью, в которой говорится, что программа экономической интеграции между Россией и Белоруссией будет настолько высокой, что с 2022 года можно будет говорить о появлении нового конфедеративного государства.

Там также говорится, что страны планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим и унифицировать учет собственности к 2021 году. Кроме того, речь идет о формировании единых соцгарантий, объединении банковского надзора (однако он будет работать с двумя центробанками), создании единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулировании отраслей.

В Кремле, комментируя эту информацию, отметили, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии пока нет, а данные СМИ носят сугубо предварительный характер.

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