Песков прокомментировал новые данные по интеграции России и Белоруссии

Конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии пока нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 16 сентября.

По его словам, что данные СМИ о «дорожной карте» носят сугубо предварительный характер.

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Песков уточнил, что программа экономической интеграции РФ и Белоруссии должна быть представлена президентам двух стран до конца текущего года.

Ранее в понедельник газета «Коммерсантъ» сообщила, что проект уже был согласован на уровне премьеров, и предполагает, в частности, возможность перехода на единые Налоговый и Гражданский кодексы, а также общий внешнеторговый режим. Все это планируется осуществить к 2021 году. Издание отмечает, что в случае реализации плана экономика РФ может поглотить экономику Белоруссии.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии распорядились о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.

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