Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве

Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

«Посмотрим, как Белоруссия будет реагировать на то, что в 10 километрах от ее границы находятся американские танки и 500 американских военнослужащих, которые будут нацелены на то, чтобы совершить бросок на белорусскую землю. Безусловно, Минск лежит на пути войск НАТО к территории России», — отметил эксперт.

В сентябре Минобороны Литвы анонсировало переброску в страну на полгода около 500 американских военнослужащих, 30 танков M1 Abrams, 25 боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley и 70 единиц другой техники.

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Тогда же глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

В июне в Литве проходили учения спецназа стран НАТО «Пылающий меч», в которых принимали участие 420 военных из 14 стран.

В ноябре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Польше не создавать «лишние базы» на своей территории.

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