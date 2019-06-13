НАТО вместе с Грузией и Украиной начали учения в Литве

В Литве проходят учения спецназа стран НАТО «Пылающий меч», в которых принимают участие 420 военных из 14 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовское Минобороны.

На мероприятиях задействованы военнослужащие из входящих в НАТО прибалтийских стран, Польши, Чехии, США, Великобритании, Канады, Дании, Нидерландов и Норвегии, а также из Украины, Грузии и Швеции — в качестве стран-партнеров альянса. Литовский кабинет министров одобрил проведение учений в середине мая. Помимо прочего, НАТО получило разрешение на доставку в Литву необходимой боевой техники.

Срок пребывания иностранных военных на территории республики установлен по 7 июля. В Минобороны при этом отмечают, что маневры продлятся вплоть до 30 июня. Подробная информация об итогах учений появится после их завершения.

Ранее в мае крупные учения НАТО «Летний щит» состоялись в Латвии. Они проходили на крупнейшем в Прибалтике полигоне и в окрестностях Риги. Их основная задача — совершенствование системы взаимодействия между подразделениями и отработка процедуры управления воздушными и наземными операциями.

Зимой на учениях в Литве военные стран-участниц НАТО тренировались выживать в суровых погодных условиях. Среди поставленных перед ними задач — научиться строить убежища при холодной погоде, практиковаться в подледном нырянии, упражняться в маскировке своих позиций.

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