У России в Сирии нашли «длинную руку»

Авиационная база Хмеймим в районе Латакии (Сирия), где находится российская группировка Воздушно-космических сил (ВКС), «накрыта» непроницаемым 400-километровым защитным куполом, в результате чего любой летательный аппарат, несанкционированно попавший в 60-километровую зону с центром в районе авиабазы, будет немедленно уничтожен, пишет в «Известиях» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Автор отмечает, что ближние подходы к базе защищены зенитными ракетными комплексами (ЗРК) ближнего действия «Тор-М2» и «Панцирь-М», а дальние — системой С-400 «Триумф». «Новейшие радиолокационные станции не только контролируют небо над базой, но и на сотни километров вокруг, наблюдая за территорией над Средиземным морем и над пограничными с Сирией странами», — пишет Шурыгин.

По словам автора, в настоящее время аэропорт Латакии способен принимать любые типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и ракетоносцы Ту-160. «С этого аэродрома мы можем легко дотянуться нашей "длинной рукой" — стратегической авиацией — до самых дальних точек Африки и Юго-Восточной Азии, перелетать в Латинскую Америку намного быстрее, чем с российских аэродромов», — пишет Шурыгин.

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В сентябре командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.

В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

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