«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать

Разрабатываемая европейскими компаниями Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo крылатая ракета класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW) будет способна обманывать средства противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) противника, пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что подобные ракеты облегчат проникновение истребителей четвертого и пятого поколений в воздушное пространство, контролируемое средствами ПРО и ПВО. Сообщается, что SPEAR-EW окажутся особенно эффективными в случае совместного применения с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3), например, против самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.

«Соединяя SPEAR-3 с SPEAR-EW в полностью сетевом режиме, мини-крылатые ракеты могут работать как рой, разбивая критические части сети ПВО противника. Например, SPEAR-EW может обманывать или блокировать вражеский источник угрозы, в то время как SPEAR-3 будут искать и уничтожать не только источник, но и все расположенные поблизости компоненты ПРО», — пишет The Drive.

Среди других возможностей SPEAR-EW называется обеспечение разведки перед ударом SPEAR-3, сопровождающейся передачей в режиме реального времени данных на командный пункт. «Фактически, SPEAR-EW может быть запрограммирована так, чтобы автономно запрашивать перенацеливание SPEAR-3 в зависимости от характера угрозы», — уверяет издание.

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Согласно опубликованному в июле докладу Stratfor, российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» уязвим перед массированной атакой противника.

В апреле MBDA раскрыла возможности SPEAR-EW, которая получит турбовентиляторные двигатели Pratt & Whitney TJ-130. В частности, дальность полета ракеты — более 140 километров, масса оружия — 100 килограммам, длина — 1,8 метра, диаметр — 180 миллиметров.

В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

Контракт на создание SPEAR-EW MBDA и Минобороны Великобритании заключили в марте 2016-го. Сумма сделки составила 536 миллионов долларов. На работы по контракту отводится четыре года. Первыми SPEAR-EW должны получить британские истребители пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II.

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