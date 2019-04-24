Раскрыты возможности ракет SPEAR для F-35B

Компания MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) раскрыла возможности создаваемых для британских истребителей пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II ракет класса «воздух-поверхность» SPEAR-EW (electronic warfare) и SPEAR-Glide, сообщает Jane's 360.

SPEAR предназначены для уничтожения радиолокационных средств противника. Ракеты предполагают размещение во внутренние отсеки малозаметного самолета.

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SPEAR получат турбовентиляторные двигатели Pratt & Whitney TJ-130. Дальность полета ракет превышает 140 километров. Масса оружия равна 100 килограммам, длина — 1,8 метра, диаметр — 180 миллиметров.

В марте 332-я эскадрилья Королевских ВВС Норвегии с истребителя пятого поколения F-35A Lightning II провела первые практические пуски ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).

Контракт на создание SPEAR-EW и SPEAR-Glide MBDA и Минобороны Великобритании заключили в марте 2016. Сумма сделки составила 536 миллионов долларов. На работы по контракту отводится четыре года.

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