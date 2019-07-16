В США назвали «уязвимость» С-400

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» уязвим перед массированной атакой противника, полагает Stratfor.

В отчете американской аналитической организации говорится, что эффективная работа С-400 «Триумф» требует поддержки со сторону других систем противовоздушной обороны (ПВО), тогда как в ряде регионов Ближнего Востока развернуты лишь батареи ЗРК, а не батальоны. Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.

Аналитическая организация признает, что наиболее полно возможности российского ЗРК раскрываются только под управлением компетентных и оснащенных соответствующей техникой военных операторов.

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В июле Ричард Коннолли из Бирмингемского университета (Великобритания) заявил, объясняя популярность С-400 «Триумф» в мире, что Россия традиционно отстает от Запада в самолетостроении, но опережает его в военном ракетостроении.

В июне в Defense One назвали Крым ракетным «ежом».

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