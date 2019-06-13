В США назвали Крым ракетным «ежом»

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Полученные с января 2018 года по апрель 2019 года со спутников Planet снимки демонстрируют значительное наращивание российского военного присутствия в Крыму, сообщает Defense One.

На фотографиях, эксклюзивно предоставленных изданию американской компанией, заметны зенитные ракетные системы (ЗРК) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», а также четыре локации с истребителями.

На снимках С-400 «Триумф» представлены в пяти местах: Керчь, Феодосия, Севастополь, Джанкой и Евпатория. Издание отмечает, что данные ЗРК позволяют контролировать воздушное пространство над всей прибрежной Украиной.

По мнению военного эксперта Джеффри Льюиса, Крым «изобилует ракетами, как еж». «Они [русские] просто защищают полуостров или используют его для проецирования силы через Черное море?» — задается вопросом специалист.

Представитель американской разведки сообщил Defense One, что развертывание Россией С-400 «Триумф» в Крыму носит оборонительный характер. Другой собеседник заявил изданию, что усиление военной мощи страны в регионе призвано поддержать ее растущее влияние на Ближнем Востоке.

В июне 2018 года сообщалось, что в ходе учений в Крыму комплексы «Панцирь-С1» и С-400 «Триумф» отразили ракетный удар условного противника с моря. После отражения удара баллистических ракет расчеты отработали оперативную смену позиций, а на прежних местах были развернуты надувные имитаторы пусковых установок.

В августе 2017 года руководитель пусковых программ «Главкосмоса» (занимающаяся продвижением за рубежом пусковых услуг компания Роскосмоса) Всеволод Крючковский подтвердил, что на спутнике Flock 2k компании Planet, запущенном на ракете «Союз-2.1а» с Байконура в июле того же года, не развернулись солнечные панели.

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