Обнародована возможная причина неудачного выведения «Союзом» пяти спутников

Руководитель пусковых программ «Главкосмоса» Всеволод Крючковский рассказал, почему несколько спутников, запущенных 14 июля российской ракетой «Союз-2.1а», не вышли на связь или оказались на незапланированной орбите. Свою версию случившегося он сообщил изданию Space News.

Специалист признал, что на аппарате Flock 2k компании Planet Labs не развернулись солнечные панели, а спутник Lemur-2 от Spire Global оказался на незапланированной орбите. «Мы работаем с технической командой для изучения телеметрии, — сказал он. — Окончательный отчет должен быть готов через несколько недель».

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По словам Крючковского, от всех зарубежных заказчиков «Главкосмос» получил официальное подтверждение успешного отделения спутников от верхней ступени ракеты-носителя. Дочерняя компания «Роскосмоса» также заверила иностранных партнеров, что во время разделения ракета работала в штатном режиме.

Иначе руководитель пусковых программ «Главкосмоса» оценивает ситуацию со спутниками российских разработчиков. «Это их первый опыт в разработке кубсата, — сказал он. — Может, что-то случилось со стороны разработки, или с компонентами, или с наземными станциями».

Ранее Space News сообщило, что из 73 спутников, запущенных на «Союз-2.1а», два американских оказались на незапланированных орбитах, а четыре российских не выходят на связь. Это два кубсата от Dauria Aerospace — собранный на краудфандинговые средства «Маяк» и студенческий «Искра-МАИ-85» Московского авиационного института. Позднее вуз открестился от неполадок со своим аппаратом.

Старт ракеты «Союз-2.1а» 14 июля произошел с рекордно большим для российского носителя числом спутников. До этого одновременно максимум запускали 36 аппаратов на российско-украинской конверсионной ракете «Днепр», стартовавшей 20 июня 2014 года с полигона Капустин Яр. Международный рекорд принадлежит Индии, которая 15 февраля 2017-го на носителе PSLV-XL запустила 104 спутника.

Главной задачей «Главкосмоса» как дочернего предприятия «Роскосмоса» является, как отмечается на сайте компании, «продвижение достижений российской космонавтики на мировые рынки и управление сложными космическими проектами». В настоящее время «Главкосмос» входит в состав компании «Главкосмос Пусковые услуги».