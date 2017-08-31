Разрушение спутника Lockheed Martin показали на видео

Компания ExoAnalytic Solutions, занимающаяся мониторингом аппаратов в околоземном пространстве, представила видео разрушения спутника Telkom-1. Ролик доступен на сайте Ars Technica.

Неполадки со спутником, находящимся на геостационарной орбите, впервые зафиксированы 26 августа 2017 года. Эксперты ExoAnalytic Solutions полагают, что яркие обломки аппарата, которые заметны на видео, скорее всего, представляют собой фрагменты солнечных батарей.

Спутник Telkom-1 создан американской компанией Lockheed Martin в интересах индонезийского телекоммуникационного оператора Telkom Indonesia. На орбите аппарат находился 18 лет, заявленный срок службы аппарата составлял 15 лет.

Telkom-1 стал вторым за последние два месяца спутником, развалившимся на орбите. В июле телекоммуникационный спутник AMC-9, принадлежащий люксембургскому оператору SES S.A., распался минимум на три части.

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Как правило, отслужившие срок спутники уводятся на орбиту захоронения, в противном случае они представляют опасность для действующих космических аппаратов.

По состоянию на 31 декабря 2014 года Космический центр имени Джонсона НАСА насчитал на околоземной орбите 16 906 объектов, среди которых 3881 — действующие и неработающие спутники. Лидировала по количеству мусора на тот момент Россия (с учетом СССР) с 6351 объектом, на втором месте США (5038 аппаратов), на третьем — Китай (3756 объектов). Российская сторона представила другие данные.