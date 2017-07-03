Разрушение спутника на орбите сняли на видео

Видео: Eric Berger / YouTube

Компания ExoAnalytic Solutions, занимающаяся мониторингом аппаратов в околоземном пространстве, обнаружила, что телекоммуникационный спутник AMC-9, принадлежащий люксембургскому оператору SES S.A., развалился как минимум на три части. Видео доступно на сайте Ars Technica.

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Контроль над AMC-9 был потерян 17 июня, однако 1 июля связь была восстановлена. Причины, по которым аппарат развалился на орбите, до сих пор не ясны.

На геостационарную орбиту AMC-9 был запущен в 2003 году при помощи российской ракеты-носителя «Протон-М». Срок службы аппарата оценивается в 15 лет. Эксперты полагают, что причиной разрушения спутника могло стать столкновение с космическим мусором.