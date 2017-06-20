Необычную технологию очистки космоса предложили в ЕС

Ученые из ЕС предложили использовать для сборки космического мусора магнитные буксиры. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

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Буксир предназначен для отклонения траектории космического мусора, его сборки в небольшом объеме пространства и последующего выведения с орбиты. Сборщик космического мусора, согласно планам, содержит охлажденные до сверхнизких температур сверхпроводящие электромагниты. Ориентация буксира осуществляется по магнитному полю Земли.

В настоящее время мусор на околоземной орбите не убирается.

Согласно отчету, представленному Космическим центром имени Джонсона НАСА, по состоянию на 31 декабря 2014 года американцы насчитали на орбите 16 906 объектов, среди которых 3881 — действующие и неработающие спутники. Лидировала по количеству мусора на тот момент Россия (с учетом СССР) с 6351 объектом, на втором месте США (5038 аппаратов), на третьем — Китай (3756 объектов).