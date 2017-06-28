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Русская планета

Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере

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На поверхности Венеры (в представлении художника)
На поверхности Венеры (в представлении художника)
Фото: NASA

Ученые из Франции и США без участия коллег из России объяснили аномальные результаты наблюдений, сделанных советской станцией «Вега-2» в атмосфере Венеры. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience. Резкие перепады температуры, выявленные аппаратом на высоте около семи километров от поверхности Венеры, объяснили изменением химического состава газовой оболочки планеты. «Лента.ру» вспоминает советские исследования Венеры, которые были настолько успешными, что ее иногда называют «русской планетой».

О Венере известно не так много. Еще в конце 1950 годов ученые считали, что вторая по удаленности от Солнца планета напоминает раннюю Землю, а ее плотная атмосфера скрывает под облаками жидкую воду на поверхности. «Научные сведения о планете Венера скудны и противоречивы. Лишь фантазия способна заглянуть в неоткрытый мир. Он может оказаться и не таким, как в нашем фильме. Но мы верим в грядущий подвиг советских людей, которые воочию увидят планету бурь», — так начинается советская кинолента 1962 года «Планета бурь». В научно-фантастическом фильме на Венере были моря и обитали похожие на динозавров существа. Также космические путешественники нашли артефакты разумной жизни.

Полвека назад у ученых были все основания для того, чтобы именно Венеру, а не Марс, считать двойником Земли. Планета, как и Земля, говоря современным языком, находится в зоне обитаемости, у нее плотная атмосфера, ее масса и размеры, следовательно, и сила тяжести на поверхности примерно такие же, как и у Земли. Полный оборот вокруг Солнца Венера совершает за 224,7 земных суток. Однако всего через несколько лет после выхода в свет «Планеты бурь» выяснилось, что Венера еще менее пригодна для жизни, чем Марс, — ее газовая оболочка в 90 раз плотнее земной, а температура там достигает 750 кельвинов (477 градусов Цельсия).

В атмосфере Венеры преобладает углекислый газ, в ней почти нет воды. Температурный режим на планете объясняется парниковым эффектом — нижние слои атмосферы в 13 раз горячее, чем верхние. У Венеры, в отличие от Меркурия (с некоторыми оговорками) и Земли, нет тектоники и собственной магнитосферы, однако до сих пор, вероятно, есть действующие вулканы. Почему Венера и Земля настолько разные, неясно. Вероятно, в древности вторая от Солнца планета перегрелась, и ее океаны быстро испарились.

С 1961 по 1984 год СССР запустил к Венере 32 космические станции, США — шесть. Хотя часть миссий были неудачными или пролетными, а в программе некоторых из них исследование этой планеты не было главным пунктом, именно с ней связаны главные успехи Советского Союза в изучении дальнего космоса. Большинство советских миссий к «сестре Земли» назывались «Венера», две последних — «Вега».

В частности, первую передачу данных из атмосферы другого мира осуществила советская станция «Венера-4» в 1967 году. Спускаемый аппарат был раздавлен атмосферным давлением планеты, однако успел передать на Землю научную информацию, благодаря чему стало ясно, что в атмосфере Венеры преобладает углекислый газ и почти нет воды и кислорода. В 1970 году в рамках миссии «Венера-7» была выполнена первая успешная мягкая посадка земного зонда на поверхность другой планеты. Спускаемый аппарат в условиях высокой температуры и огромного давления функционировал на поверхности Венеры 20 минут.

В 1975 году спускаемый зонд «Венеры-9» впервые передал на Землю снимки с поверхности другой планеты. После «Венеры-4» все советские миссии ко второй от Солнца планете были удачными или частично-удачными — космические аппараты выводились на орбиту, а спускаемые модули совершали мягкую посадку. В 1980-х годах в СССР составили карту Венеры, на ней много русских названий. Пик советской программы межпланетных исследований пришелся на 1985 год, когда Венеры достигли аппараты «Вега-1» и «Вега-2».

Идентичные «Вега-1» и «Вега-2» стартовали с интервалом в шесть суток в декабре 1984 года на ракете «Протон-К» с космодрома Байконур. Станции состояли из пролетного и спускаемого аппаратов. Пролетные аппараты, достигнув Венеры, направились к комете Галлея (отсюда и название программы «Вега» — «Венера-Галлей») и успешно завершили научную программу. Спускаемые модули были впервые оснащены аэростатными зондами, их сбросили на высоте 46 километров, по мере заполнения аэростатов гелием они поднялись на высоту 53-55 километров, где дрейфовали 46 часов, преодолев более 11 тысяч километров. Спускаемый модуль «Веги-1» из-за преждевременного срабатывания сигнализатора посадки совершил жесткую посадку, а «Веги-2» — успешную мягкую.

Миссия «Веги» показала, что Венеру очень удобно исследовать аэростатными зондами. «Не слишком жарко и не слишком холодно, а атмосферное давление — половина одной земной атмосферы», — говорит планетолог Колин Уилсон из Оксфордского университета. Гипотетический астронавт, полагает ученый, «мог бы, возможно, выйти [из аппарата] даже без скафандра». «Это удобно — если вы не окружены ядовитыми серными облаками», — считает Уилсон.

Станции «Вега» стали последними успешными межпланетными миссиями СССР (и России), не считая программы ExoMars 2016, где преобладает европейский вклад. Исследования Венеры продолжили США — с 1990 по 1994-й планету изучала станция Magellan, мимо нее также пролетали американские аппараты Galileo, Cassini и MESSENGER (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging). В 2015 году завершила свою работу европейская миссия Venus Express, сегодня на орбите Венеры находится только один действующий аппарат — японский Akatsuki. В 2020 и 2021 годах, мимо Венеры, должна пролететь европейско-японская станция BepiColombo (запуск планируется в 2018 году), Россия готова вернуться на «русскую планету» не ранее 2024 года.

Андрей Борисов

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