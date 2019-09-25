В США предложили «рискованный» способ уничтожения «Циркона»

Перспективная российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может обнаруживаться на расстоянии около 308 километров американским радаром AN/SPY-1, которые получают, в частности, крейсеры типа Ticonderoga, после чего на принятие решения об уничтожении ракеты остается менее двух минут. Об этом пишет Popular Mechanics.

Американский журнал отмечает, что в случае, если «Циркон» будет лететь на высоте около 61 метра, то AN/SPY-1 сможет ее обнаружить лишь на расстоянии примерно 55 километров, что дает атакованному кораблю менее 20 секунд на перехват ракеты. «Вряд ли у командира обороняющегося корабля будет достаточно времени, чтобы разобраться в происходящем, не говоря уже о запуске противоракет для перехвата наступающей гиперзвуковой ракеты», — говорится в публикации.

Издание пишет, что увеличить время, остающееся на принятие решения о перехвате «Циркона», можно, разместив радары на большей высоте, а также привлекая системы искусственного интеллекта (ИИ), которые бы вместо человека в автоматическом режиме реагировали бы на внешние угрозы, что «является рискованным предложением, если боевые действия происходят там, где могут присутствовать гражданские корабли и самолеты».

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Согласно Popular Mechanics, высокая скорость затрудняет управление «Цирконом», осложняя точное попадание ракеты в цель. Издание предполагает, что российская сторона может обойти данное ограничение, оснастив ракету ядерной боеголовкой.

В сентябре The Drive со ссылкой на рассекреченные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) документы, касающиеся высотного самолета-разведчика A-12 Oxcart, написало, что «Циркон» для обеспечения радиолокационной малозаметности также может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия.

Ранее в том же месяце заместитель министра обороны США Роберт Уорк сказал, что настоящая опасность военного применения систем ИИ заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара.

В мае «Военное обозрение» развертывание американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Девеселу (Румыния) объяснило неспособностью России подавить работу его радара AN/TPY-2.

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