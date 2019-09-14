Гиперзвуковому «Циркону» предрекли цезиевый стелс-щит

Перспективная российская гиперзвуковая ракета «Циркон» для обеспечения радиолокационной малозаметности может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия, пишет The Drive.

Американское издание обратило внимание на рассекреченные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) документы, которые касались высотного самолета-разведчика A-12 Oxcart, созданного в 1960-х годах по заказу агентства командой Skunk Works компании Lockheed. Согласно опубликованным материалам, летательный аппарат заправлялся топливом Jet Propellant 7 (JP-7) с содержащей цезий присадкой A-50, позволяющей создавать ионизирующее облако (плазменный стелс-щит) в хвостовой части самолета, тем самым значительно уменьшая радиолокационную заметность последнего.

Отмечается, что ключевая идея разработчиков заключалась во впрыскивании щелочного металла в горячие потоки выхлопных газов, где первый под действием тепла вторых превращался бы в ионизированный газ. Изначально специалисты экспериментировали с натрием, калием и цезием, однако остановились на последнем, поскольку тот в газообразном состоянии легче всего ионизируется. В конечном итоге A-50 на 30 процентов состояла из металлического цезия и на 60 процентов — из диалкилфосфата.

Испытания летательного аппарата, использующего двигатель J58 от Pratt & Whitney, были завершены в 1965 году в «Зоне 51» (штат Невада, США). The Drive отмечает, что топливная присадка такого силового агрегата могла быть токсичной, однако нет явных указаний на то, что использовавшийся в ней цезий был радиоактивным. Сообщается, что небольшие твердые частицы цезия могут ускорить деградацию силовой установки не только A-12 Oxcart, но и топливозаправщика KC-135 Stratotanker, из-за чего последний получил сегментированную под JP-7 с A-50 топливную систему.

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The Drive обращает внимание, что нет никакой причины для того, чтобы стратегический сверхзвуковой разведчик SR-71 Blackbird («Черный дрозд»), созданный на основе A-12 Oxcart, не заправлялся бы JP-7 с A-50.

Издание допускает, что, подобно A-12 Oxcart, разрабатываемая в России гиперзвуковая ракета «Циркон» для обеспечения радиолокационной малозаметности тоже может использовать плазменный стелс-щит. «Россия, возможно, продолжает исследовать возможное значение плазменного стелс-щита, особенно в контексте разработки гиперзвуковых аппаратов», — пишет The Drive, добавляя, что в случае «Циркона» «точный метод генерации ионизации неясен».

Согласно источникам «Ленты.ру», взрыв под Северодвинском (Архангельская область), произошедший 8 августа, связан с испытанием элементов «Циркона», изделия 3Л2211 и 3Л2212 которого (скорее всего — жидкостные двигательные установки (ДУ) первой и второй ракетных ступеней) в качестве топливного компонента используют децилин, также применяемый в двухконтурном турбореактивном двигателе Р95-300 ракет «Калибр». Впоследствии инцидент с тестированием жидкостной ДУ «Циркона» объяснил военный эксперт Павел Подвиг.

В августе 2018 года американский журнал Popular Mechanics в свою подборку десяти «воображаемых» российских и советских вооружений включил плазменный стелс-щит, с помощью которого в 1999 году «Центр Келдыша» предложил обеспечить малозаметность российских истребителей четвертого поколения.

В августе 2007-го ТАСС сообщал, что на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2007) будет представлена сверхзвуковая крылатая ракета 3М25 «Метеорит» (с децилином в качестве топливного компонента) и плазменными стелс-технологиями.

Первый полет A-12 Oxcart совершил в апреле 1962 года. Всего было произведено 16 таких самолетов (включая три прототипа). Летательный аппарат оснащался парой турбопрямоточных двигателей J58-P4, позволяющих развивать скорость 2,6 числа Маха. Самолет совершил 26 боевых вылетов над Северным Вьетнамом и еще три — над Северной Кореей. На смену A-12 Oxcart пришел SR-71 Blackbird, снятый с вооружения в 1998 году, которому в настоящее время принадлежит рекорд скорости при прямом полете в 3,2 числа Маха.

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