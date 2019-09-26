Отказ Белоруссии разместить российскую военную базу назвали «неприятным эпизодом»

Глава МИД России Сергей Лавров считает «неприятным эпизодом» отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу. Об этом он рассказал газете «Коммерсантъ».

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание», — сказал дипломат. Он напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что белорусские вооруженные силы защищают общие интересы и общую территорию союзных стран.

Лавров утверждает, что Москва тоже не на 100 процентов разделяет позиции внешней политики Минска, однако «это ничего не значит».

В ноябре 2018 года Лукашенко посоветовал Польше не создавать «лишние базы» на своей территории. «В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — заявлял он.

Позднее глава белорусского Минобороны Андрей Равков рассказал, что региональная группировка войск России и Белоруссии обладает всеми возможностями, необходимыми для обороны и «адекватного ответа» на размещение военной базы США в Польше.

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