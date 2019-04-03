Литва и Польша стянут войска к границе с Россией

Литва стянет дополнительные войска к границе с Калининградской областью России. Войска войдут в состав Восточной дивизии польской армии, которая прикрывает Сувалкский коридор. Об этом заявил главнокомандующий армией Польши Раймунд Анджейчак по итогам своего визита в Вильнюс, передает Delfi.

Сувалкский коридор — участок границы между Литвой и Польшей протяженностью 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке — с Белоруссией. В командовании считают, что захват этого участка границы российской армией в случае гипотетического военного конфликта позволит отрезать республики Прибалтики от союзников по НАТО.

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Генерал пообещал, что две страны также попробуют договориться о совместном использовании закупленных в США комплексов противоракетной обороны (ПВО) Patriot, как только они поступят в Польшу в 2022 году. «Если в оперативном отношении это возможно, мы охотно обсудим с литовцами, как отразить встающие перед нами стратегические угрозы», — отметил он.

Разведка Литвы утверждает, что в последние годы в Калининградской области обновляется старая и создается новая военная инфраструктура. Вооруженные силы России активно наращивают объем вооружений и военной техники, идет интенсивная подготовка новых военных подразделений.

Ранее страны Прибалтики выступили за размещение в республиках дополнительного контингента американской армии.

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