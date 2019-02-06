В Литве назвали Белоруссию плацдармом для российских шпионов

Российские спецслужбы используют Белоруссию для вербовки литовских военных и политиков. Об этом сообщается в докладе об оценке национальной угрозы Литве, подготовленном литовскими Департаментом безопасности при участии военной разведки.

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Спецслужбы считают, что среди всех стран-соседок Литвы именно Белоруссия наиболее подвержена российскому влиянию. По словам авторов доклада, Минск не в состоянии проводить полностью независимую от России политику.

Это приводит к тому, что территорию Белоруссии российская разведка использует для вербовки бывших военных, сотрудников правоохранительных органов и политиков Литвы и «пытается постепенно вовлечь их в шпионаж против Литвы», утверждают авторы доклада. Кроме того, на территории Белоруссии работают пророссийские СМИ, которые ведут «антизападную» и «антилитовскую» пропаганду.

По мнению литовской службы госбезопасности, российская разведка использует для прикрытия сферы бизнеса и туризма, активно манипулирует финансовой зависимостью Белоруссии и общим советским прошлым.

Назначение Михаила Бабича послом России и спецпредставителем Путина в Белоруссии авторы доклада назвали попыткой установить прямой контроль над политическими и экономическими процессами в республике.

В декабре 2018 года в Литве сообщили о раскрытии сети российских шпионов.

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