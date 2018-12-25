Белоруссия пригрозила вместе с Россией ответить на размещение базы США в Польше

Региональная группировка войск России и Белоруссии обладает всеми возможностями, необходимыми для обороны и «адекватного ответа» на размещение военной базы США в Польше. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава белорусского Минобороны Андрей Равков.

По его словам, наличие подобной группировки гарантирует безопасность российских и белорусских граждан и является «эффективным фактором сдерживания».

Равков также подчеркнул, что Минск рассматривает перспективу появления американской базы в Польше как источник военной угрозы и относится к подобным предложениям Варшавы серьезно. «Очевидно и то, что такие шаги не содействуют укреплению международной и региональной безопасности и стабильности», — добавил он.

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В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Польше не создавать «лишние базы» на своей территории. «В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — заявлял он.

В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Объект было предложено назвать «Форт Трамп». Позже Дуда сообщил, что решение о создании базы уже принято, а Варшава готова вложить в создание необходимой инфраструктуры 1,5-2 миллиарда долларов. По словам польского лидера, объект станет сдерживающим фактором для возможной российской агрессии.

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