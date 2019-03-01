Лукашенко обвинил Россию в незнании белорусских проблем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в незнании проблем республики. Его слова передает агентство БелТА.

«Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов», — заявил он. По словам Лукашенко, ставки российских кредитов для Белоруссии остаются чрезмерно высокими, а Москва не задумывается о «проблемах младшего брата».

«Если я этого не скажу, то никто в России это не услышит», — подчеркнул Лукашенко. По его словам, белорусы чувствуют, что Россия их «использует» и устали от этого. В качестве примера он привел ситуацию с российскими военными объектами в Белоруссии. Сейчас Россия ничего не платит за их размещение. Через год необходимо будет заключать новое соглашение.

«Мы с вас копейки и впредь не возьмем, потому что это наша общая безопасность», — заключил президент.

Ранее после встречи с американскими аналитиками в Минске Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании на территории Белоруссии военных баз других государств, в том числе России. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что белорусская армия в случае необходимости может противостоять любой агрессии или конфликту на территории страны.

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