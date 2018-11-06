Лукашенко встретился с американцами и решил не открывать российскую базу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с группой аналитиков из США отказался размещать в стране российскую военную базу. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер объяснил, что вопрос размещения военной базы России на территории республики является надуманным, поскольку между двумя странами заключен военно-политический союз. «Будет здесь база военная, не будет — разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены», — заявил Лукашенко.

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Он добавил, что белорусские военные в случае необходимости могут противостоять любой агрессии или конфликту на территории страны. Если бы вооруженные силы республики не могли этого сделать, Белоруссия сама бы обратилась к России за помощью, заверил Лукашенко.

Как ранее сообщала БЕЛТА, в группу американских аналитиков входят эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического центра «Корпорация РЭНД» Брюс Макклинток, президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард и старший научный сотрудник этого фонда Владимир Сокор. Помимо Лукашенко, с группой экспертов из США встречался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Ранее Лукашенко призвал привлечь Соединенные Штаты к переговорному процессу по Донбассу. По его мнению, урегулирование конфликта на востоке Украины невозможно без участия в переговорах всех вовлеченных сторон.

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