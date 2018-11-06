Москва признала ненужность российской военной базы в Белоруссии

На данный момент Россия и Белоруссия обладают боевыми возможностями для отражения агрессии. С таким заявлением во вторник, 6 ноября, выступил посол России в Минске Михаил Бабич, передает «Интерфакс».

«Президент Беларуси [Александр Лукашенко] абсолютно прав: на сегодняшний день боевых возможностей российских Вооруженных сил, белорусских Вооруженных сил достаточно для отражения любой агрессии любого противника. В сегодняшней ситуации делать ничего не нужно», — сказал глава дипмиссии.

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Бабич добавил, что сейчас Минск и Москва могут решить любую задачу в рамках совместной группировки войск и сил. «А если ситуация будет меняться, то наши президенты найдут решение, и такие возможности у нас есть», — пообещал он.

Ранее во вторник Александр Лукашенко во время встречи с американскими аналитиками в Минске заявил, что не видит необходимости в создании на территории Белоруссии военных баз других государств, в том числе России. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что белорусская армия в случае необходимости может противостоять любой агрессии или конфликту на территории страны.

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