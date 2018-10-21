Бывший СССР
 
Последние новости
Умер сорвавший ядерные планы Гитлера диверсант
Нурмагомедов оказался невезучим
Китайский клон Су-33 сочли лучше оригинала
Керченский стрелок сжег личные вещи перед нападением
Трампа прокляли ведьмы
«Спартак» уволит главного тренера
Обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами в Индии
Российских детей оградят от побуждающей к убийствам информации
Причиной расправы над саудовским журналистом в здании консульства стала паника
Новости партнеров

Россия собралась защитить Белоруссию

Перейти в «Мою Ленту»
Посол России в Минске Михаил Бабич

Москва будет считать любое военное нападение на Белоруссию нападением на Россию. Посол страны в Минске Михаил Бабич заявил об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«Очень важный момент, я думаю, <…> и для наших белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — сказал Бабич.

Так дипломат прокомментировал планы разместить в Польше американскую военную базу. Бабич назвал это «тревожным фактором», которым нельзя пренебрегать, и отметил, что военные усилия наращиваются адекватно развивающейся обстановке. По его словам, в регионе действует союзная группировка войск, которая обладает всеми необходимыми для обороны и ответного удара компонентами.

Бабич подчеркнул, что такое противостояние не принесет ничего хорошего для государств, в которых будут размещены эти базы. Глава дипмиссии заверил, что Белоруссия будет абсолютно защищена. «Мы — Союзное государство, у нас союзнические отношения, здесь единая военная политика, которая гарантирует абсолютную безопасность для наших граждан», — заключил посол.

В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Базу предложили назвать «Форт Трамп», польские власти готовы потратить на ее создание миллиарды долларов. В ответ на это власти Белоруссии отметили, что создание военной базы США в Польше не способствует укреплению стабильности в регионе. Минск пообещал следить за ситуацией и действовать в соответствии с ее развитием.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Посол Российской Федерации Михаил Бабич в большом интервью "Главному эфиру"
США и Польша решили вместе противостоять России
Кремль отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США
Польша попросила себе военную базу США для сдерживания «российской агрессии»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Заря незалежности

Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
16:1821 октября

Подрывы украинских военных на собственных минах объяснили алчностью

04:3721 октября

На Украине анонсировали возвращение в строй самой мощной единицы флота

20:5920 октября

Украинские тюремщики выпустили убийцу из-за дефицита мест

Бывший СССР00:0415 октября

Тайные националисты

Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
08:0021 октября

Украина лишилась 40 процентов боеприпасов

22:2320 октября

Кандидат в президенты агитировал раздачей наркотиков

15:3619 октября

В Киргизии вспомнили о многомиллионном подарке Путина и захотели еще один

Бывший СССР00:0319 октября

«Мы должны победить мафиозные группировки»

Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
19:2920 октября

Украинские раскольники приписали себе Киево-Печерскую лавру

13:2520 октября

В Херсоне русский язык лишили регионального статуса

04:5319 октября

В Киеве массово лопнули трубы после подачи горячей воды

Россия
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
В Подмосковье автобус столкнулся с маршруткой
Российских детей оградят от побуждающей к убийствам информации
РПЦ констатировала потерю Вселенским патриархом статуса лидера православия
Пострадавших при стрельбе в Керчи начали выписывать из больниц
Все материалы
Мир
Мухаммад ибн Салман Аль СаудПринц крови
Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
За расследованием расправы над саудовским журналистом пообещали приглядеть
Пан партизан
Зачем Польша учит своих граждан воевать с Россией
Москва предупредила о военном ответе на разрыв ракетного договора
Трампа прокляли ведьмы
Британия поддержала выход США из ракетного договора
Трамп похвастался «любовными посланиями» Ким Чен Ына
Все материалы
Бывший СССР
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
На Украине анонсировали возвращение в строй самой мощной единицы флота
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов
Кандидат в президенты агитировал раздачей наркотиков
Украинские раскольники приписали себе Киево-Печерскую лавру
Все материалы
Экономика
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Врио губернатора Приморья встретился с Игорем Сечиным
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
Money back
Церемония премии Musicbox-2018 закончилась скандалом
Украина получит от МВФ почти 4 миллиарда долларов
Медведев сравнил стоимость американского и российского газа
Центробанк высказался об угрозе изоляции России
Все материалы
Силовые структуры
Генрих СечкинБольшая рыба
Он был вором и получил награду от Брежнева. Его песню «Постой, паровоз» знали все
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
Стало известно происхождение денег на покупку оружия керченским стрелком
Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом
Борец с экстремизмом из МВД насмерть сбил пенсионера
В убийстве женщины-следователя из Подмосковья заподозрили беглеца в Черногорию
Все материалы
Наука и техника
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
Раскрыта главная ошибка сборщиков упавшего «Союза»
Раскрыта цена танков в годы Великой Отечественной войны
Американский авианосец впервые за последние почти 30 лет вошел в воды Арктики
Все материалы
Спорт
Теперь по-взрослому
Загитова и Медведева сразятся в новом сезоне. Чья возьмет?
Российскому футболу не хватило Кокорина и Мамаева
«Спартак» уволит главного тренера
Российский теннисист впервые за девять лет выиграл Кубок Кремля
Шарапова потеряет миллионы
«Эль-Класико» впервые за 11 лет пройдет без Месси и Роналду
Падшие короли
Команда Ковальчука на дне НХЛ. Сможет ли он ее спасти?
Все материалы
Культура
Том Йорк«Я страшный зануда, знаю»
Фронтмен Radiohead Том Йорк о саундтреке «Суспирии», славе и смерти жены
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
«Рисковать ли жизнью своего ребенка ради спасения других?»
Вопреки жене, он сделал нелегкий выбор. Но потом ни разу не пожалел о нем
Шнуров предложил мылить веревки после слов Путина о ядерной войне
Аниту Цой госпитализировали
Лили Аллен обнаженной представила поклонникам альбом «Без стыда»
У лидера группы «Дюна» и его супруги нашли рак
Все материалы
Интернет и СМИ
Красная война
Китай взламывает США по всем фронтам. Следующей может стать Россия
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Дерзкий совок
Этот журнал прославлял советские ценности и эротику. А затем бесславно исчез
Причиной расправы над саудовским журналистом в здании консульства стала паника
Секс-кукла произвела фурор на сайте знакомств
Жуткий рассказ о спиритическом сеансе перепугал пользователей сети
Учительница придумала оригинальные оценки и прославилась
Все материалы
Ценности
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Царская дичь
Как Екатерина II развлекалась с фаворитами, пока тысячи россиян умирали в Крыму
Бренд Balenciaga заподозрили в плагиате дизайна с копеечного ароматизатора
Беременная Меган Маркл перестала подчиняться желаниям королевы
Ким Кардашьян снялась с голым мужчиной и опозорила мужа
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Все материалы
Путешествия
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Собиравшая сына в аэропорт мать подложила ему в сумку ружье
Вылетавший в Москву самолет остановили куропатки
Мощная турбулентность заставила пассажиров истекать кровью в поломанном самолете
Бортпроводник Emirates стащил деньги у пассажиров бизнес-класса
Все материалы
Из жизни
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами в Индии
Посетители ночного клуба в США допрыгались и провалились под пол
Шестилетняя девочка спасла мать от зверского насилия отца
Все материалы
Mercedes A-Class: теперь седан
Какие еще сюрпризы приберегла младшая модель Штутгарта в любимом российском формате?
Видео: самая дорогая Тойота
6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Гигантский BMW
12 главных фактов о самом большом кроссовере BMW
Ford показал первое изображение гибридного «Мустанга»
У Tesla Model 3 появилась «дешевая» версия
Ford увеличил тираж суперкара GT из-за высокого спроса
Все материалы
Дом
«Ребенок, любовь — все забыто»
Бедная москвичка нашла мужа с квартирами и дачей. После развода она потеряет все
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Сладкие стены
Эти здания хочется съесть. Но не каждому они по зубам
Квартиры в Новой Москве резко подорожали
Полицейский помог «черным риелторам» и отправился в тюрьму
Мировые инвестиции в недвижимость достигли рекордного значения
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Все материалы