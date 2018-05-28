Кремль отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США

Любая экспансия НАТО неминуемо приводит к контрдействиям с российской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерение Варшавы разместить военную базу США. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 28 мая.

«В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам — это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что решение о размещении на территории страны иностранной военной базы — это суверенное право каждого государства. «Если таковые решения принимаются, то последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны», — добавил он.

Ранее в понедельник Польша выразила готовность заплатить до двух миллиардов долларов за создание на своей территории постоянной военной базы США. В Варшаве считают, что эта мера сдержит нарастающую «российскую агрессию».

В конце апреля глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о готовности американского руководства к переговорам по наращиванию своего военного присутствия и увеличению числа военных на территории Польши. Варшава в последние годы неоднократно выражала надежду на наращивание американского контингента в стране.

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