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Белоруссия напряглась из-за американской военной базы у своих границ

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Создание американской военной базы в Польше не поспособствует укреплению стабильности в регионе. Об этом в четверг, 27 сентября, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз, передает ТАСС.

Он указал, что подобное действие не сможет «укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе». «Наоборот, сегодня как никогда востребованы восстановление взаимопонимания и доверие в военно-политической сфере, включающие элементы контроля над обычными вооружениями, поэтому именно на этом, а не милитаризации следует сосредоточить усилия», — добавил он. Дипломат отметил, что Минск готов к этому, о чем говорят последовательные шаги Белоруссии по укреплению безопасности в мире.

Глаз подчеркнул, что Минск следит за развитием ситуации и будет вынужден адаптировать свои подходы в соответствующих областях в зависимости от ее развития. «Перетягивание на свою территорию дополнительных объектов и сил - это игра с нулевым результатом и лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности», — сказал пресс-секретарь.

В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Кроме того, польский лидер поведал, что в шутку обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом создание в стране военной базы под названием «Форт-Трамп». Сам президент США указал, что изучает предложение.

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