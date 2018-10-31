Лукашенко призвал США на помощь Донбассу

Решение конфликта в Донбассе невозможно без привлечения к переговорному процессу США. Такое мнение в среду, 31 октября, высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, эффективной работа по данному вопросу будет только в том случае, если она будет проходить при участии всех вовлеченных сторон. «Давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол Соединенные Штаты Америки, вряд ли мы достигнем цели», — заявил Лукашенко.

Материалы по теме Батька больше не диктатор Лукашенко разлюбил Россию. Теперь ему рады на Западе

Он признал, что в настоящее время остановить конфликт на юго-востоке Украины пока не удалось ни «нормандской четверке», ни трехсторонней контактной группе ОБСЕ, ни Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. «Прошло более трех с половиной лет с момента принятия согласованных "нормандской четверкой" минских соглашений. Однако полностью ни один из их пунктов так и не реализован», — отметил президент.

Ранее 31 октября Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя обеспечение мира в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины. В частности, по его словам, Белоруссия может «сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!