Белоруссия вновь предложила примирить Украину и Донбасс

Белоруссия готова предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы знаете нашу позицию: мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно скорее был завершен, в том числе мы готовы обеспечить любые встречи — в нормандском формате, расширенном нормандском формате, в иных форматах», — заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

При этом он отметил, что пока «конкретных предложений не было».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.

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По инициативе белорусского президента Александра Лукашенко Минск стал площадкой переговоров сторон вооруженного конфликта в Донбассе. В столице Белоруссии собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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