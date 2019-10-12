Путин дал оценку приближению НАТО к границам России

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы «никакой радости не вызывает» приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ. Об этом глава государства сказал в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Он подчеркнул, что Россия чувствует угрозу от продвижения НАТО в сторону российских границ. «Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили», — добавил Путин. По его словам, Москве все время отвечали, что «ничего здесь страшного нет,» потому что НАТО уже совсем не военная организация и носит неагрессивный характер.

При этом Путин заметил, что устав НАТО не менялся и это по-прежнему военный блок. «Когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает», — заключил глава государства.

Президент России неоднократно высказывал опасения из-за действий НАТО в Европе. По его словам, Москва вынуждена реагировать. Еще в 2007 году Путин, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, осудил внешнюю политику США и расширение НАТО в восточном направлении.

Представитель альянса Оана Лунгеску подчеркивала, что действия НАТО полностью соответствуют международным обязательствам организации, а силы блока в Восточной Европе не представляют угрозы для России.

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