Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком для НАТО»

Генерал в отставке Дэвид Петреус, ранее возглавлявший ЦРУ, назвал российского президента Владимира Путина «самым большим подарком НАТО со времен холодной войны». Об этом сообщает РБК со ссылкой на трансляцию конференции Raisina Dialogue, проходящей в Индии.

Как сообщает издание, Петреус заявил, что приход Путина к власти стал для Североатлантического альянса «новым поводом жить», а политика российского лидера помогла США «во многом остаться опорой» для ряда стран мира.

Петреус также отметил, что Соединенные Штаты делают для НАТО больше, чем остальные члены военно-политического блока, — в первую очередь в области финансирования. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа работает над развитием альянса: Петреус упомянул программу переброски американского военного контингента в Европу и обновленную структуру командования, которую в НАТО приняли в прошлом году.

В ноябре 2018 года стало известно, что ряд стран-членов НАТО увеличил свои военные расходы до двух процентов ВВП. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В июле того же года Дональд Трамп потребовал от союзников по блоку удвоить расходы на оборону, подняв их до четырех процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!