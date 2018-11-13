Страны НАТО увеличили военные расходы

Одиннадцать стран НАТО увеличили военные расходы до двух процентов ВВП. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Ситуация смешанная, но она гораздо лучше, чем три года назад, когда достижение цели в два процента от ВВП обеспечили три члена альянса, а теперь еще восемь союзников», — передает его слова агентство. Столтенберг отметил, что государства перестали сокращать военные расходы. В то же время он признал, что «крайне трудно получить политическую поддержку» от участников альянса.

Материалы по теме Игра в танчики Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?

Какие именно страны достигли показателя в два процента, не уточняется.

В октябре Столтенберг заявлял, что в 2014-м лишь три страны НАТО выполнили требование и выделили на оборону два процента ВВП, сообщал ТАСС. Тогда же генсек сказал, что в 2018 году условия должны выполнить восемь из 29 государств-членов.

Требование выполнить условия декларации, подписанной в 2014 году, неоднократно выдвигали США. В июле нынешнего года американский лидер Дональд Трамп потребовал от стран НАТО отчисления четырех процентов ВВП на оборону. Согласно декларации, показатель в два процента должен быть достигнут к 2024 году, однако Трамп считает, что условия должны быть выполнены до установленного срока.

В 2016 году издание Jane's, проведя подсчеты, выяснило, что спустя два года после подписания документа пять государств соответствовали нормативу: США (3,61 процента), Греция (2,38 процента), Великобритания (2,21 процента), Эстония (2,16 процента) и Польша (2 процента).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!