Минск заявил о готовности разработать декларацию о неразмещении ракет

Белоруссия готова взять на себя разработку декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента республики Александра Лукашенко.

По его словам, градус недоверия между Россией и странами НАТО достиг за последние годы предела. «Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны», — сказал Лукашенко в ходе выступления на международной экспертной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

При этом Лукашенко предложил провести в Минске международный диалог по безопасности в Восточной Европе. Политик также отметил, что в Белоруссии серьезно обеспокоены предстоящими в 2020 году крупными учениями Североатлантического альянса, которые должны состояться в Польше. «Какой можно задать риторический вопрос? Не знаем, кому это надо», — отметил Лукашенко.

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Ранее, 7 октября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не хочет оказаться на острие блокового противостояния между Россией и НАТО. Дипломат отметил, что европейская безопасность является взаимозависимой, поэтому нельзя отказаться от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), не вызвав системный кризис. Макей сказал, что только путем ответственного диалога можно избежать глобального конфликта.

27 сентября с трибуны ООН глава белорусского МИД призвал все страны мира отказаться от использования ракет средней и меньшей дальности. Он напомнил, что после прекращения в августе действия ДРСМД, заключенного между Россией и США, в мире «возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут». Министр предложил всем странам приступить к подготовке декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Он сообщил, что с такой инициативой выступил Лукашенко, и призвал страны поддержать это предложение.

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