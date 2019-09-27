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Белоруссия призвала мир отказаться от ракет

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН призвал все страны мира отказаться от использования ракет средней и меньшей дальности. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале организации.

Макей напомнил, что в августе прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между Россией и США. После этого, по его словам, в мире «возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут».

Глава белорусского МИД предложил всем странам приступить к подготовке декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Он сообщил, что с такой инициативой выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Макей призвал все страны поддержать это предложение.

25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, поддержать мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что обращение Путина не встретило понимания.

ДРСМД, заключенный Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года, запрещал двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 000 до 5 500 километров) и меньшей (от 500 до 1 000 километров) дальности, а также обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки. Договор прекратил действовать 2 августа по инициативе американской стороны.

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