Белоруссия призвала мир отказаться от ракет

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН призвал все страны мира отказаться от использования ракет средней и меньшей дальности. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале организации.
Макей напомнил, что в августе прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между Россией и США. После этого, по его словам, в мире «возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут».
Глава белорусского МИД предложил всем странам приступить к подготовке декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Он сообщил, что с такой инициативой выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Макей призвал все страны поддержать это предложение.
25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, поддержать мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что обращение Путина не встретило понимания.
ДРСМД, заключенный Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года, запрещал двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 000 до 5 500 километров) и меньшей (от 500 до 1 000 километров) дальности, а также обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки. Договор прекратил действовать 2 августа по инициативе американской стороны.