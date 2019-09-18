В НАТО обвинили Россию в разработке новых ракет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает разрабатывать новые ракетные вооружения, нарушая Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Его речь размещена на официальном сайте организации.

В альянсе убеждены, что несколько лет назад Россия начала создавать и размещать в Европе ракеты средней дальности, которые обладают ядерным потенциалом. «Эти ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте и, следовательно, порог для применения ядерного оружия», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что все страны, входящие в альянс, поддержали решение США о прекращении действия ДРСМД из-за якобы несоблюдения договора со стороны России. Столтенберг настаивает, что Москва продолжает нарушать условия соглашения и развертывает все новые вооружения. Он сослался на независимые разведданные, которые это подтверждают.

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18 августа США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования дальностью свыше 500 километров, которая запрещена договором.

ДРСМД, заключенный Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года, запрещал двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 000 до 5 500 километров) и меньшей (от 500 до 1 000 километров) дальности, а также обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки. Договор прекратил действовать 2 августа по инициативе американской стороны.

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