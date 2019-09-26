Кремль раскрыл реакцию стран НАТО на послание Путина

Послание президента России Владимира Путина странам НАТО с призывом запретить развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не встретило понимания. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Представитель Кремля пояснил, что письмо не требовало ответа. По его словам, российский лидер продолжает предпринимать усилия по недопущению роста напряженности в случае размещения ракет средней и малой дальности.

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Песков уточнил, что послание было направлено в ключевые страны Европы и Азии, в различные международные организации. Он также заявил, что Москва не согласна с обвинениями в нарушении договора о РСМД. По его словам, российская сторона всегда следовала этому документу.

25 сентября стало известно, что Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, поддержать мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

В НАТО заявили о невозможности поддержки инициативы российского лидера по причине того, что Россия уже разместила крылатую ракету 9М729 комплекса «Искандер-М».