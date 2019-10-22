Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики разработать ответные меры на размещение в Литве американских танков. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам секретаря Совета безопасности республики Станислава Зася, подразделения бронетанковой дивизии США уже сейчас прибывают на литовский военный полигон Пабраде, который расположен в 15 километрах от границы с Белоруссией. «До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются», — констатировал Зась.

Он уточнил, что в разработке ответных мер примут участие Госсекретариат и Минобороны Белоруссии. Их предложения будут представлены Александру Лукашенко в начале следующей недели.

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Ранее в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода.

1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что в Минске серьезно обеспокоены предстоящими в 2020 году крупными учениями Североатлантического альянса, которые должны состояться в Восточной Европе. Он также сказал, что ему вместе с российским коллегой придется задуматься о том, как обезопасить страны во время военных учений НАТО в Прибалтике и Польше.

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