Украинцы возмутились картой с принадлежащими Польше Львовом и Ровно

В Польше появились поезда, на которых изображена карта с принадлежащими стране украинскими городами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Александр Комяхов.

На фото, опубликованных Комяховым 31 августа, видно, что красно-белые вагоны поезда Жешув — Перемышль украшены изображениями маршала Юзефа Пилсудского и бойцов Армии Крайовой, которые во время Второй мировой войны боролись за независимость республики. Также на вагонах изображена карта Польши в границах до 1 сентября 1939 года. В частности, в состав страны включены украинские Львов, Ровно и Луцк, а также литовский Вильнюс.

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Украинские пользователи соцсетей возмутились польской картой. Некоторые из них отнеслись к ситуации с юмором и предложили поступить таким же образом с польскими городами на поездах «Укрзализныци».

Скандал с изображением украинских городов совпал с визитом в Польшу президента Украины Владимира Зеленского. 1 сентября в польском городе Велюнь прошли памятные мероприятия, приуроченные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, на которые пригласили украинского лидера. Также в мероприятии приняли участие президенты Польши, Германии, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран.

В состав Польской республики (Второй Речи Посполитой), которая существовала в период с 1918 по 1939 годы, входила западная Украина и Белоруссия, а также часть современной Литвы.

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