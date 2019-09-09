Президент Литвы предостерег Белоруссию от объединения с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия ведет борьбу за свою независимость. Об этом он сказал в интервью агентству BNS.

«Хотя время от времени создается впечатление, что все уже решено, я так не считаю», — сказал Науседа, отметив, что за 20 лет существования Союзного государства России и Белоруссии, реального союза двух стран так и не получилось. Он подчеркнул, что сегодня говорить о стопроцентной независимости Минска, особенно в военной сфере, не приходится.

Науседа подчеркнул, что страны Евросоюза, и Литва в том числе, поддержат Минск в борьбе за независимость, поскольку самостоятельность Белоруссии совпадает с европейскими интересами. В качестве пояснения он напомнил, что у Литвы существует протяженная граница с Белоруссией. «Мне бы хотелось, чтобы эта граница оставалась границей с Белоруссией, а не с Россией», — добавил он.

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По словам Науседы, при нем Вильнюс постарается наладить отношения с Минском, однако не будет при этом забывать о своей принципиальной позиции по строительству Белорусской АЭС. Получится ли двум странам изменить существующий характер отношений — зависит от Минска, считает литовский президент. «Насильно мил не будешь», — заключил он.

В августе стало известно, что Науседа провел встречу с руководством МИД страны и литовскими политологами, на которой обсуждались перспективы улучшения отношений страны с Белоруссией. Помимо прочего, на встрече поднимались вопросы белорусской идентичности и российско-белорусских отношений.

Диалог двух государств осложняется строительством в 18 километрах от города Островец в Гродненской области БелАЭС. Вильнюс отделяет от места строительства атомной станции 50 километров, и Литва выступает категорически против ее запуска, заявляя, что станция не является безопасной.

В мае Литва отказалась от сотрудничества с Белоруссией, чтобы не признавать законность строительства российско-белорусской АЭС. Занимавшая на тот момент пост президента страны Даля Грибаускайте говорила, что обеспечить безопасность БелАЭС «невозможно в принципе», поскольку «выбранная для ее строительства площадка небезопасна». Ее решение встретило критику в дипломатических кругах Литвы.

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