Литва попросила МАГАТЭ запретить российско-белорусскую АЭС

МИД Литвы направил в МАГАТЭ письмо с просьбой повлиять на руководство Белоруссии, убедив его не запускать российско-белорусскую атомную электростанцию в Островце. Об этом сообщает Delfi.

Как отмечается, письмо было направлено в пятницу, 24 мая, на имя гендиректора международной организации Юкию Амано. Авторами обращения выступили министры иностранных дел и энергетики страны Линас Линкявичюс и Жигимантас Вайчюнас.

Они просят международную организацию принудить руководство Белоруссии отложить запуск БелАЭС до тех пор, «пока не будут решены все вопросы безопасности». Причиной беспокойства министры называют несоблюдение Минском «рекомендаций, содержащихся в выводах международных экспертов МАГАТЭ, Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте — прим. «Ленты.ру») и в ходе стресс-тестов ЕС».

В отчетах о стресс-тестах ЕС, которые были опубликованы летом 2018 года, говорилось о значительных недочетах в безопасности электростанции. В Эспо при этом заявили, что Минск нарушил три статьи конвенции, поскольку не обосновал выбор площадки для строительства АЭС. По мнению литовских министров, прецедент с БелАЭС «может определить будущее атомной энергетики». Они предлагают реализовать комплексный пакет мер, который применялся бы ко всем странам, начинающим программы мирного атома.

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Белорусская АЭС — проект по строительству атомной электростанции типа АЭС-2006. Основным его подрядчиком выступает входящая в структуру «Росатома» компания «Атомстройэкспорт». Россия предоставила Белоруссии кредит в размере до десяти миллиардов долларов, который погашает 90 процентов стоимости затрат по строительству. Станция будет состоять из двух энергоблоков, суммарной мощностью до 2400 мегаватт. Первый блок АЭС планируется к вводу в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Ранее Литва отказалась от сотрудничества с Белоруссией, чтобы не признавать законность строительства российско-белорусской АЭС. Президент страны Даля Грибаускайте считает, что обеспечить безопасность БелАЭС «невозможно в принципе», поскольку «выбранная для ее строительства площадка небезопасна».

БелАЭС строится в 18 километрах от города Островец в Гродненской области. Столицу Литвы Вильнюс отделяет от места строительства атомной станции 50 километров.

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