Литва отказалась сотрудничать с Минском из-за российско-белорусской АЭС

Литва отказывается от сотрудничества с Белоруссией, так как, по мнению литовской стороны, это означало бы законность признания строительства БелАЭС. Об этом сообщает Delfi.

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«Любое согласие на участие и создание совместных институтов будет считаться легитимацией АЭС. Это означало бы, что мы связываем себе руки и не сможем требовать, чтобы Белоруссия закрыла эту электростанцию», — заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

По мнению литовского лидера, это относится и к предложениям белорусской стороны о создании совместной системы мониторинга безопасности на БелАЭС. Грибаускайте считает, что обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС «невозможно в принципе».

«Проблема не в безопасности электростанции, а в том, что выбранная для ее строительства площадка небезопасна. Это означает, что данная электростанция вообще не может функционировать, и такой должна быть политическая цель Литвы», — сказала она.

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Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго — на 2020 год. Согласно договору, Россия предоставила Белоруссии кредит в размере до десяти миллиардов долларов, который погашает 90 процентов стоимости затрат по строительству.

Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.

В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

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