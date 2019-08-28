Президент Литвы провел тайную встречу для обсуждения отношений с Белоруссией

Президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу с руководством МИД страны и литовскими политологами, на которой обсуждались перспективы улучшения отношений страны с Белоруссией. Об этом в среду, 28 августа, сообщает Delfi.

Встреча состоялась во вторник в президентском дворце в Вильнюсе. В ней приняли участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и восемь политологов. Участники мероприятия обменялись мнениями относительно направленного в Минск приглашения принять участие в перезахоронении останков участников Польского восстания 1863-1864 годов и строительства в Белоруссии атомной электростанции. Кроме того, отмечают источники издания, на встрече поднимались вопросы белорусской идентичности и российско-белорусских отношений.

Отмечается, что проведение встречи не было анонсировано заранее. В администрации президента подтвердили, что встреча имела место быть, только после того, как СМИ узнали о ней от информированных источников.

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Ранее Науседа заявлял о своей готовности к улучшению отношений Вильнюса и Минска. При этом диалог двух государств осложняется строительством в 18 километрах от города Островец в Гродненской области БелАЭС. Вильнюс отделяет от места строительства атомной станции 50 километров, и Литва выступает категорически против ее запуска, заявляя, что станция не является безопасной.

В мае Литва отказалась от сотрудничества с Белоруссией, чтобы не признавать законность строительства российско-белорусской АЭС. Занимавшая на тот момент пост президента страны Даля Грибаускайте считает, что обеспечить безопасность БелАЭС «невозможно в принципе», поскольку «выбранная для ее строительства площадка небезопасна». Ее решение встретило критику в дипломатических кругах Литвы.

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