В Литве предупредили о белорусском «огромном ударе» по Европе

Планы Минска и Москвы по запуску Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) стали главной угрозой для Европы. Такую позицию озвучил депутат Сейма Литвы от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Жигимантас Павиленис, передает «Sputnik Литва».

По словам депутата, запуск БелАЭС станет «огромным ударом для всей Европы». Чтобы не допустить этого, Литва должна всеми силами противостоять этому «угрожающему проекту», считает он. В частности, Вильнюс должен заняться укреплением энергетической безопасности Прибалтики и заставить Евросоюз перестать игнорировать опасность, которая исходит от станции.

Он также отмечает, что Литва должна пролоббировать изменение целей климатической политики ЕС, которая на данный момент ограничивается лишь укреплением единого рынка и переходом к климатически нейтральной экономике.

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Ранее МИД Литвы направил в МАГАТЭ письмо с просьбой повлиять на руководство Белоруссии, убедив его не запускать российско-белорусскую атомную электростанцию в Островце.

Белорусская АЭС — проект по строительству атомной электростанции типа АЭС-2006. Основным его подрядчиком выступает входящая в структуру «Росатома» компания «Атомстройэкспорт». Россия предоставила Белоруссии кредит в размере до десяти миллиардов долларов, который погашает 90 процентов стоимости затрат по строительству. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 мегаватт. Первый блок АЭС планируется к вводу в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

БелАЭС строится в 18 километрах от города Островец в Гродненской области. Столицу Литвы Вильнюс отделяет от места строительства атомной станции 50 километров.

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