Лукашенко отказался «бряцать оружием» из-за американских танков в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет вынужден ответить на размещение американских танков в Литве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент отметил, что, несмотря на необходимость обеспечить безопасность республики, белорусы не будут при этом «бряцать оружием». «Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», — сказал он.

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По мнению Лукашенко, количество развернутых в Литве американских бронемашин «просто смешно против белорусской армии». «Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы не дай бог сможем столкнуться», — объяснил белорусский лидер.

«Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент», — подытожил он.

Ранее в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

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