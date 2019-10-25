Шойгу рассказал о попытках Запада поссорить Россию и Белоруссию

Запад заинтересован в разрыве российско-белорусских отношений и пытается дискредитировать идею Союзного государства. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, передает РИА Новости в пятницу, 25 октября.

По его словам, на фоне масштабной информационной кампании по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности НАТО наращивает свои силы у границ России и Белоруссии.

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Министр подчеркнул, что Москва и Минск не оставляют эти действия без ответа: проводятся совместные учения, в том числе со странами-партнерами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

22 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте нестабильности близ белорусских границ. За месяц до этого стало известно, что США намерены развернуть танковый батальон в Литве неподалеку от границы с Белоруссией.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Помимо создания единого политического, валютного и военного пространства, документ предполагает унификацию законодательства.

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