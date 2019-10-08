Путин дал поручение по интеграции России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

По словам собеседника издания, поручение должно быть выполнено до 1 января 2020 года. Оно направлено в ключевые министерства.

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Другой источник сообщил, что каждое ведомство готовит инициативы по своему направлению, к примеру, Минфин проработает вопрос гармонизации налоговых систем. Пресс-служба министерства подтвердила РБК, что ведомство уже приступило к выполнению поручения.

6 сентября премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас договорились, что дорожные карты для процесса интеграции государств будут подготовлены к началу декабря. В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину решить все спорные вопросы по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Помимо создания единого политического, валютного и военного пространства, документ предполагает унификацию законодательства.

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