Россия и Белоруссия притормозили отмену роуминга

Россия и Белоруссия не смогли завершить работу над дорожной картой отмены роуминга между странами и взяли паузу. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Москва и Минск планировали подписать дорожную карту еще до конца сентября 2019 года, но по итогам совещания 3 октября не смогли договориться по двум вопросам, касающимся расчетов между операторами. Если бы дорожная карта была подписана в срок, то процесс непосредственно отмены роуминга между двумя государствами занял бы шесть-девять месяцев.

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Первым спорным вопросом стала ставка интерконнекта (сумма, которую оператор одной страны платит оператору другой за минуту разговора вне своей сети). Эта ставка влияет на стоимость входящих звонков за рубежом. В Белоруссии она составляет 0,3 доллара, а в России — от 0,14 до 0,19 доллара. Во время согласования дорожной карты стороны договорились выровнять и снизить ставку до 0,015 доллара. Но Москва и Минск не смогли согласовать условия ее применения.

Белоруссия хочет, чтобы пониженная ставка действовала, только если российский абонент, находящийся в Белоруссии, получает входящий от абонента любого российского мобильного оператора. Остальные звонки должны рассчитываться по старой ставке в 0,3 доллара. Российская сторона настаивает, что пониженная ставка должна распространяться на все входящие звонки российскому абоненту, находящемуся в Белоруссии.

Второй вопрос, который стороны не смогли согласовать, — межоператорские роуминговые тарифы (расчеты между компаниями, когда абонент находится в роуминге и пользуется зарубежной инфраструктурой для звонка). Белоруссия хочет ввести регулирование предела платы, чтобы не позволить российским операторам злоупотребления. В России же мнения разделились: в Минкомсвязи предлагают установить тарифы на уровне пониженной ставки интерконнекта, а операторы вовсе выступают против регулирования цен.

По данным источников издания, по итогам совещания 3 октября Москва и Минск объявили перерыв на одну-две недели. После этого планируется продолжить дискуссию.

Летом 2019 года в России был отменен роуминг внутри страны. Теперь стоимость услуг не зависит от региона, в котором находится абонент. Однако затем стало известно, что с декабря 2018 года по май 2019-го средние расценки на мобильную связь в стране поднялись на три процента впервые с августа 2017 года. Предположительно, это было связано отменой внутрисетевого роуминга, а также повышением НДС с 1 января 2019 года до 20 процентов и необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.

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