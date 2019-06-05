Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц. Об этом в среду, 5 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Content Review.

Цены выросли во всех регионах, хотя в некоторых повышение крайне незначительное. В Москве средняя цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль, до 351 рубля. В настоящий момент город занимает пятое место среди регионов с наиболее доступной для населения сотовой связью.

Также в список входят Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская и Магаданская области. Наименее доступна связь в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Рост цен зафиксирован впервые с августа 2017 года. Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом. Чтобы вернуть выпадающие доходы, операторы отказались от ценовых войн в регионах.

В конце мая сообщалось, что три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелекому») и крымский «СевМобайл» — не сообщили клиентам об отмене роуминга. Это надо было сделать за 10 дней до введения изменений, то есть до 21 мая.

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России в конце 2018 года. Он вступил в силу 1 июня. Теперь регион, в котором находится абонент, не влияет на стоимость услуг.

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