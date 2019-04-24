В Крыму отменят роуминг

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что национальный роуминг в Крыму будет отменен. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает ТАСС.

«Согласно принятым решениям, и нами, и компаниями, и крымскими компаниями, здесь не будет так называемого национального роуминга. Роуминг будет абсолютно исключен», — пояснил глава ФАС.

По его словам, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения числа клиентов. Артемьев подчеркнул, что на данный момент создаются условия для крымских компаний, чтобы они могли зарабатывать на обороте, а не за счет высоких цен на мобильную связь.

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России в конце 2018 года. Согласно документу, операторы подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливают одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту вне зависимости от региона нахождения.

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