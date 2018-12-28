Путин отменил роуминг

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно принятому закону, операторы подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливают одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту вне зависимости от региона нахождения. Оплачиваться будет лишь телефонное соединения, установленное с вызываемым абонентом за пределами России.

Закон, принятый Госдумой 19 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, вступит в силу с 1 июня 2019 года.

В октябре сообщалось о том, что региональные операторы связи боятся финансовых потерь из-за отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. В Минкомсвязи также ранее высказывали опасения, что в случае отмены платы за роуминг тарифы на сотовую связь вырастут.

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